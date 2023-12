Maduro, 'manovre militari contro minaccia nave guerra Gb'

Circa 5.600 soldati venezuelani stanno partecipando a manovre militari di carattere "difensivo" ordinate oggi dal presidente Nicolas Maduro "in risposta alla provocazione e alla minaccia del Regno Unito" che ha inviato una nave da guerra in Guyana nel mezzo della crisi sull'Esequibo.

"Ho ordinato l'attivazione di un'azione congiunta di tutte le Forze Armate Nazionali Bolivariane nei Caraibi orientali, sulla costa atlantica, un'azione congiunta di carattere difensivo, in risposta alla provocazione e alla minaccia del Regno Unito contro la pace e la sovranità del nostro Paese", ha detto Maduro.



