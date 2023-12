Anche l'ex parlamentare Denis Verdini risulta indagato dalla Procura di Roma nel procedimento su illeciti in commesse Anas in cui si ipotizza anche il reato di corruzione. Per questa vicenda il gip ha emesso una ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari per cinque persone tra cui Tommaso Verdini, figlio dell'ex senatore.



