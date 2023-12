Erdogan, 'Netanyahu si comporta come Hitler'

"Quello che fa il premier israeliano Benyamin Netanyahu non è da meno rispetto a quello che ha fatto Adolf Hitler". Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante una cerimonia ad Ankara, trasmessa dalla tv di Stato Trt, contestando gli attacchi di Israele contro la Striscia di Gaza.

"Oggi la Germania continua a pagare il prezzo di Hitler, per questo motivo non alzano la loro voce", ha aggiunto il leader turco. Durante il suo discorso, Erdogan ha anche criticato le "università in Occidente", dove "c'è stata una caccia alle streghe contro coloro che hanno criticato Israele".



