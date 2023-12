Dal fisco rimborsi record, superati i 22,4 miliardi nel 2023

Supera i 22,4 miliardi di euro la somma complessivamente rimborsata quest'anno dal fisco a famiglie e imprese. Il 2023 - comunica l'Agenzia delle Entrate - si chiude dunque con il miglior risultato di sempre: 2,5 miliardi in più erogati rispetto al 2022, quando furono rimborsati 19,9 miliardi (+12%). E' record anche per il numero dei pagamenti effettuati direttamente dall'Agenzia per rimborsare i contribuenti: hanno superato l'asticella di 3,4 milioni (55mila più dello scorso anno), un livello mai raggiunto finora.

Dei 22,4 miliardi di rimborsi fiscali complessivamente pagati nel 2023 la maggior parte degli importi riguarda l'Iva, che sfiora i 18 miliardi di imposta restituita mentre altri 4 miliardi riguarda le imposte dirette. L'Irpef è invece in testa se si guarda il numero dei versamenti effettuati dal fisco ai contribuenti con 3,3 milioni di pagamenti dell'Agenzia sui 3,4 milioni totali.



