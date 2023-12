La Borsa di Tokyo apre la seduta poco mossa in un contesto di scambi ridotti, con gran parte delle piazze azionarie asiatiche chiuse quest'oggi per le festività natalizie.

Il listino di riferimento Nikkei segna una variazione appena negativa dello 0,03%, a quota 33.242,74. Sul fronte valutario lo yen si mantiene stabile sul dollaro, dai massimi in quattro mesi, a un livello di 142,30, e sull'euro a 156,60.



