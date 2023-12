Tra Amadeus e il manager Presta è divorzio, ora un nodo Sanremo

A meno di due mesi dal suo quinto festival di Sanremo (6-10 febbraio) il direttore artistico Amadeus divorzia dal suo storico manager Lucio Presta.

L'anticipazione di Italia Oggi trova conferma nell'entourage del conduttore, mentre il fondatore di Arcobaleno Tre preferisce al momento non rilasciare dichiarazioni. Tra i due, a quanto si apprende, c'erano divergenze da qualche tempo.

L'addio potrebbe riflettersi nell'organizzazione del 74/mo festival, che negli anni scorsi ha potuto contare per gli ospiti sull'esperienza e i contatti di Presta, per quanto la produzione sia da sempre titolarità della Rai.



