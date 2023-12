La Commissione elettorale centrale russa ha respinto la richiesta della candidata pacifista Ekaterina Duntsova di presentarsi alle elezioni presidenziali del prossimo anno. La commissione ha citato "errori nei documenti" presentati da Duntsova, ex giornalista e consigliera comunale che si batte per la democrazia e la fine dell'offensiva in Ucraina, ha riferito la televisione russa.



