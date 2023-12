Onu, mezzo milione di persone rischiano di morire di fame a Gaza

Più di mezzo milione di persone a Gaza - un quarto della popolazione - rischiano di morire di fame, secondo un rapporto stilato da varie agenzie delle Nazioni Unite e ong. Secondo i dati del rapporto, la difficoltà a procurarsi da mangiare tra la popolazione ha superato quanto è avvenuto in Afghanistan e Yemen negli ultimi anni. Il rapporto - citato dal Guardian - avverte che il rischio di carestia "sta aumentando ogni giorno", imputando la fame agli aiuti insufficienti che entrano a Gaza.

Il rapporto pubblicato da 23 agenzie Onu e non governative ha rilevato che l'intera popolazione di Gaza è in crisi alimentare, con 576.600 persone a livelli "catastrofici" di fame.

Arif Husain, capo economista del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite ha dichiarato: "Non ho mai visto qualcosa delle dimensioni di quanto sta accadendo a Gaza. E a questa velocità." "Abbiamo avvertito per settimane che, con tali privazioni e distruzioni, ogni giorno che passa non farà altro che portare più fame, malattie e disperazione alla popolazione di Gaza," ha commentato il vicesegretario Onu per gli affari umanitari Martin Griffiths su X



