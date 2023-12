Via libera del Senato alla fiducia sul maxiemendamento sulla manovra con 112 voti favorevoli, 76 no e 3 astenuti. L'assemblea ora passerà all'esame della Nota di variazioni di bilancio e al voto finale del provvedimento, che poi sarà all'esame della Camera per l'ok definitivo.



