Cna, da vacanze Natale-Capodanno giro d'affari 18 miliardi

Diciotto miliardi di euro. A tanto ammonta il movimento economico complessivo del turismo in Italia nelle festività di Natale e Capodanno tra il 22 dicembre e il 2 gennaio. A rilevarlo una indagine di Cna Turismo e Commercio che l'ANSA pubblica in anteprima. Un giro d'affari garantito da 7 milioni di turisti (4,5 milioni gli italiani e 2,5 milioni gli stranieri), ai quali si aggiungono gli escursionisti, che non pernottano e si limitano a una giornata fuori. A 15 milioni ammonteranno i pernottamenti, dei quali nove milioni a carico dei turisti italiani e sei milioni dei turisti stranieri.





