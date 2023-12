Biden vara nuove sanzioni contro finanziatori della Russia

Joe Biden ha firmato un nuovo ordine esecutivo per imporre nuove sanzioni contro mediatori, società finanziarie e banche che hanno aiutato la Russia ad avere le risorse necessarie per la sua industria bellica. Lo riferiscono alti funzionari dell'amministrazione Usa in un briefing con un ristretto gruppo di giornalisti sottolineando che si tratta di una decisione presa d'accordo con i partner del G7. Queste nuove sanzioni, hanno spiegato le fonti, colpiscono direttamente "le società, le istituzioni e le banche" che hanno svolto un ruolo "di facilitatori".



