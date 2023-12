Scorsese riceverà l'Orso d'Oro alla carriera a Berlino

Martin Scorsese riceverà l'Orso d'Oro onorario al 74esimo Festival del Cinema di Berlino, che si terrà dal 15 al 25 febbraio 2024. Riceverà il premio alla carriera in una cerimonia speciale il 20 febbraio.

"Per chiunque consideri il cinema come l'arte di dare forma a una storia in modo del tutto personale e universale, Martin Scorsese è un modello ineguagliabile", hanno affermato l'amministratore delegato della Berlinale Mariëtte Rissenbeek e il direttore artistico Carlo Chatrian.

Il regista, il cui ultimo film è Killers of the Flower Moon con Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Lily Gladston, ha una ampia storia con la Berlinale, a cominciare da Toro Scatenato, presentato fuori concorso nel 1981, e seguito da Il promontorio della paura, presentato in concorso nel 1992; Gangs of New York, presentato fuori concorso nel 2003 e tornato per la proiezione retrospettiva nel 2010. Shine a Light ha aperto la Berlinale nel 2008, mentre Shutter Island è stato proiettato Fuori Concorso nel 2010. Scorsese segue la scia dei precedenti Orso d'Oro alla carriera Steven Spielberg, che lo ha ricevuto l'anno scorso, così come Wim Wenders, Ken Loach, Isabelle Huppert e Helen Mirren.



