Salvini, sul Mes la Lega non ha mai cambiato posizione

"Sul Mes la Lega non ha mai cambiato idea in vent'anni, è uno strumento inutile se non dannoso che porterebbe un lavoratore italiano a dover mettere dei soldi per salvare una banca tedesca. Non penso sia utile e siccome il Parlamento è sovrano, il Parlamento vota in base all'interesse nazionale italiano: i tedeschi fanno gli interessi tedeschi, noi quelli degli italiani. La posizione della Lega è sempre stata e continuna a essere chiara". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervenuto all'inaugurazione del ponte Leonardo Da Vinci a Sasso Marconi (Bologna).



