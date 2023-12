Il comico ed attore Jo Koy condurra' la serata dei Golden Globes in onda sulla Cbs e in streaming su Paramount + il 7 gennaio. Lo ha annunciato Helen Hoehne, la presidente dei premi.

Per Koy è la prima volta ai Globes o a qualsiasi altro award importante del mondo dello spettacolo. L'annuncio fa seguito al rifiuto di Chris Rock e di altri comici di 'serie A' che erano stati interpellati per la conduzione.



