Eni, fondo Eip entra in Plenitude con il 9%

Eni, Plenitude e il fondo svizzero Energy Infrastructure Partners (Eip) hanno firmato un accordo per l'ingresso di Eip nel capitale sociale di Plenitude attraverso un aumento di capitale fino a 700 milioni di euro che, dopo l'operazione, sarà pari a circa il 9% del capitale sociale della società. Lo rende noto un comunicato secondo cui le parti hanno concordato che l'importo iniziale dell'aumento di capitale è di 500 milioni, con l'opzione per Eip di salire a 700 milioni entro l'inizio del 2024. L'operazione equivale a un Equity Value di Plenitude post money di circa 8 miliardi e a un Enterprise Value di oltre 10 miliardi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA