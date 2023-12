Calcio: 1-0 all'Alaves, Real Madrid al comando in Spagna

Con un gol in pieno recupero, il Real Madrid conquista tre punti in casa dell'Alaves, in una partita della 18/a giornata, e si porta in testa alla classifica del campionato spagnolo. In dieci dal 9' della ripresa per l'espulsione del capitano, Nacho Fernandez, la squadra di Ancelotti vince al 92' con un colpo di testa di Lucas Vazquez su calcio d'angolo battuto da Toni Kroos. Il Real chiude l'anno in testa, a pari punti (45) ma con una migliore differenza reti con il sorprendente Girona, fermato 1-1 dal Betis Siviglia. Il Barcellona, che ieri ha superato 3-2 l'Almeria, è terzo con sette punti di distacco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA