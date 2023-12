"Non ho paura di tornare in Italia per difendermi, ero impreparata a 20 anni ma dopo tutti questi anni sono pronta. E voglio che i miei figli vedano cosa significhi battersi per la verità". Così in un post su X Amanda Knox per la quale a Firenze sarà nuovamente celebrato il processo per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba dopo che la Cedu ha accertato la violazione dei diritti di difesa in quello che ha portato alla sua condanna.



