Mattarella,affidare scelte alla politica,non a gruppi finanziari

"E' alla politica, alle democratiche istituzioni rappresentative che vanno affidate le scelte e le decisioni che incidono sulla vita sociale e sulla libertà dei cittadini non alle strategie di grandi gruppi finanziari in base ai loro interessi, che vanno rispettati ma nell'ambito delle regole che devono osservare per tutelare i valori fondamentali della convivenza civile". Lo ha detto il capo dello Stato, Sergio Mattarella, durante i tradizionali auguri alle Alte cariche dello Stato.



