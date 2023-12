Chiusura in rialzo per il prezzo del gas. Gli operatori si concentrano sull'andamento dei flussi di Gnl con le tensioni nel Mar Rosso. Si guarda anche all'andamento delle temperature invernali ed ai livelli degli stoccaggi.

Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano il 2,9% a 33,5 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo registra una flessione complessiva del 56,1 per cento.



