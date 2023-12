Generale Israele, nuova fase guerra, anche in nuove aree

Il capo del comando meridionale dell'Esercito israeliano (Idf) , il maggiore generale Yaron Finkelman, afferma che l'esercito si trova in "un'altra fase significativa dell'offensiva, in nuove aree".

"Questa offensiva continuerà e continuerà ad andare avanti.

Continuerà con la pressione contro il nemico in superficie e nel sottosuolo. Continueremo ad avanzare qui e in altre aree in cui non abbiamo ancora manovrato", ha affermato parlando ai militari della 98.ma divisione a Khan Yunis (Gaza), come mostra un video delle Idf.



