La coalizione anti-Houthi creata dagli Stati Uniti punta a istituire un "corridoio sicuro" per le navi commerciali nel Mar Rosso, nel tentativo di rafforzare la sicurezza in una delle principali arterie del commercio mondiale in Medio Oriente. Lo riporta il Financial Times citando alcune fonti, secondo le quali l'ipotesi allo studio è nelle fasi preliminari.



