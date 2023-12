Mercati azionari del Vecchio continente in leggero rialzo in avvio di giornata, con Londra che spicca in positivo e sale dell'1,2% dopo il dato dell'inflazione di novembre migliore delle stime.

Tra gli altri listini il più tonico è Madrid che cresce dello 0,4%, con Parigi in aumento dello 0,2%. Più timide le Borse di Francoforte e Amsterdam, in crescita iniziale dello 0,1%.





