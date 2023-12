Borsa: Asia positiva, Tokyo ai massimi da oltre 30 anni

Mercati azionari asiatici e dell'area del Pacifico generalmente positivi grazie ai segnali della Fed su una politica monetaria non aggressiva, con la Banca centrale giapponese che ha mantenuto stabili i tassi e non fa pensare a grandi interventi nel corso dell'anno prossimo.

In questo clima l'indice Nikkei 225 è cresciuto dell'1,3% finale correggendo i massimi da oltre 30 anni, con Hong Kong in aumento di mezzo punto percentuale. Fiacchi i listini cinesi (Shanghai -0,7%, Shenzhen -0,9%), mentre Seul è cresciuta dell'1,7%. Positiva anche la Borsa di Sidney, in rialzo finale dello 0,6%.

Di qualche frazione sopra la parità i future sull'avvio dei mercati europei.



