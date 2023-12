"Questo fine settimana Trump ha abbracciato il suo vecchio amico Putin. Lo ha persino citato.

Non è una sorpresa. Del resto tra Mosca e Mar-a-Lago c'è molta intesa": ieri sera Joe Biden e' tornato ad attaccare il suo probabile rivale alla Casa Bianca Donald Trump in un evento elettorale, ribadendo che "la più grande minaccia che rappresenta è per la nostra democrazia" e che il suo linguaggio "ricorda quella della Germania anni '30".



