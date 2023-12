Ok del cdm a due decreti fiscali e a disposizioni sui giochi

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato definitivamente due decreti legislativi di attuazione della delega fiscale (fiscalità internazionale e adempimenti e versamenti). È stato, inoltre, approvato in prima lettura un nuovo decreto legislativo con le disposizioni relative alle gare dei giochi a distanza: si è messa fine alla stagione delle proroghe dei giochi online, spiegano fonti di Chigi, predisponendo una cornice generale per la definizione dell'intero sistema e per bandire le nuove gare.

Sono inoltre previste misure volte al contrasto all'illegalità e alla tutela dei giocatori più deboli.

Rinviato invece l'atteso via libera definitivo al decreto che riduce da 4 a 3 le aliquote Irpef. Lo slittamento è dovuto alla necessità di coordinare il testo con la manovra, il cui esame in Parlamento non è ancora chiuso.



