Lindner, 'non accetteremo regole non rigide sul debito'

"La Germania non accetterà regole che non sono rigide, nel senso credibili, sufficienti ed efficienti" per il rientro del debito. Lo ha detto il ministro delle Finanze tedesco Christian Lindner in un punto stampa con il collega Bruno Le Maire a Parigi. "Penso che avremo questa landing zone: consentiamo gli investimenti, manteniamo uno spazio fiscale per le riforme strutturali, ma rispetto alle vecchie regole le nuove poteranno ad un abbassamento del deficit, le vecchie non erano rigorose nell'applicazione", ha aggiunto Lindner.



