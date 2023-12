Israele, l'operazione di terra si espanderà altrove a Gaza

"L'operazione di terra si espanderà in altre località" della Striscia. Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ribadendo che Israele porterà i capi di Hamas negli unici posti che meritano: "Il cimitero o in prigione". I piani operativi dell'esercito prevedono la continuazione dell'operazione di terra a Khan Yunis, nel sud della Striscia, e in altri teatri di guerra.

"Khan Yunis - ha spiegato Gallant - è diventata la nuova capitale de terrorismo".



