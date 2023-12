Houthi, continueremo ad attaccare le navi nel Mar Rosso

Il gruppo filoiraniano Houthi dello Yemen ha dichiarato che non fermerà gli attacchi alle navi del Mar Rosso nonostante l'annuncio degli Stati Uniti di una nuova forza di protezione marittima. "Anche se l'America riuscisse a mobilitare il mondo intero, le nostre operazioni militari non si fermeranno, a prescindere dai sacrifici che ci costerà", ha dichiarato l'alto funzionario del gruppo Mohammed al-Bukhaiti su X. Intanto il principale negoziatore Houthi Mohammed Abdulsalam ha dichiarato che l'istituzione di un'alleanza navale multinazionale per salvaguardare la navigazione nel Mar Rosso non cambierà la loro posizione sul conflitto di Gaza. L'alleanza navale guidata dagli Stati Uniti è "essenzialmente inutile", ha detto Abdulsalam, aggiungendo che tutte le acque adiacenti allo Yemen sono sicure, tranne che per le navi israeliane o per quelle dirette in Israele, a causa della "ingiusta guerra aggressiva contro la Palestina".



