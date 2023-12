Cameron, cessate il fuoco sostenibile è senza Hamas

"Ciò che intendo per cessate il fuoco sostenibile? Tutti vorrebbero che questi combattimenti finissero ora, ma non è una cosa sostenibile. Se ci si fermasse definitivamente e si lasciasse il controllo ad Hamas, anche solo una parte di Gaza non funzionerebbe. Dire voglio il cessate il fuoco e voglio la soluzione dei due Stati, queste due cose non possono andare insieme. Non possiamo aspettarci che gli israeliani siano per una soluzione a due Stati con Hamas al controllo di una parte di quella che sarebbe la Palestina". Lo ha detto il ministro degli esteri britannico David Cameron in conferenza stampa con il vicepremier Antonio Tajani



