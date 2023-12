Via la statua di Depardieu dal museo delle cere di Parigi

La statua dell'attore Gérard Depardieu è stata ritirata oggi dal percorso di vista del Musée Grévin, lo storico museo delle cere di Parigi. La decisione di ritirare la statua del mostro sacro del cinema francese, precisa al direzione del museo all'agenzia France Presse, è stata presa dopo "le reazioni negative dei visitatori come anche sui social network".

Nei giorni scorsi, un programma d'inchiesta su Depardieu realizzato dai giornalisti di Complèment d'Enquete (France 2) ha suscitato un'ondata di shock e indignazione in tutta la Francia, incluso da parte della ministra della Cultura, Rima Abdul Malak.

Il programma ha svelato nuovi imbarazzanti filmati di 5 anni fa, quando l'attore andò in Nordcorea per le celebrazioni dei 70 anni del regime di Pyongyang, tempestando di avance e battute a sfondo sessista e sessuale la sua stessa interprete nordcoreana, con apprezzamenti anche su una bimba di 10 anni. Tra l'altro, almeno sedici donne hanno accusato di abusi sessuali l'attore dal doppio passaporto francese e russo. Depardieu è indagato dal 2020 per stupro ai danni di Charlotte Arnould ed è stato accusato più di recente dall'attrice Hélène Darras, nell'ambito di una presunta aggressione sessuale perpetrata nel 2007, durante le riprese del film Disco. In un intervento pubblicato ieri sul Journal du Dimanche, la famiglia di Depardieu ha denunciato una ''congiura inedita'' deplorando, in particolare, un sentimento di ''rabbia collettiva'' contro l'attore. Creato nel 1882 su iniziativa del giornalista, Arthur Meyer, fondatore del giornale Gaulois, il Museo Grévin accoglie 800.000 visitatori all'anno. Lungo il percorso vengono presentate le riproduzioni di cera di circa 250 personalità storiche e contemporanee. La statua di Depardieu venne inaugurata dallo stesso attore nel 1981.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA