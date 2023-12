Tajani, il 22 sarò in Albania e vedrò Rama

"Il 22 dicembre sarò in Albania ed incontrerò il premier Edi Rama". Lo ha reso noto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della Conferenza degli Ambasciatori alla Farnesina. Aggiungendo che visiterà "i luoghi dove si insedieranno i centri in cui verranno trattenuti i migranti che dovranno essere riaccompagnati nei loro Paesi d'origine", nell'ambito dell'intesa sottoscritta con Tirana. Il governo italiano, ha ribadito, non è preoccupato per la sospensione della ratifica, e in ogni caso c'è la volontà di "non interferire con decisioni della Corte costituzionale albanese".

In Albania Tajani farà anche visita ai militari della Guardia Finanza, così come in Montenegro, per fare gli auguri a tutti i militari impegnati all'estero che sono "parte della politica estera".



