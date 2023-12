Suicidio assistito per quarantenne in Toscana

Nuovo caso di suicidio medicalmente assistito, stavolta in Toscana. E' quanto rivela oggi al Tirreno l'ex primario di anestesia e rianimazione all'Azienda ospedaliera universitaria di Pisa Paolo Malacarne, spiegando di aver aiutato a morire un quarantenne di Piombino, in provincia di Livorno, nei primi mesi di quest'anno dopo il via libera del Sistema sanitario regionale, alla luce della sua grave invalidità. Malacarne ha anticipato al quotidiano quello che sarà il caso su cui ruoterà il seminario 'L'aiuto al suicidio come diritto?', a cui partecipa oggi alla Sant'Anna di Pisa.





