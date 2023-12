L'Ue apre una procedura di infrazione nei confronti di X

"Oggi abbiamo avviato una procedura formale di infrazione nei confronti di X per sospetta violazione degli obblighi di contrasto ai contenuti Illegali e alla disinformazione, sospetta violazione degli obblighi di trasparenza, sospetto 'Deceptive Design' dell'interfaccia utente". Lo annuncia su X il commissario Ue al Mercato interno Thierry Breton.

"E' la prima volta che la Commissione avvia una procedura di infrazione" sulla base del Digital Service Act (Dsa)", ha spiegato un portavoce della Commissione nel briefing con la stampa. In nota l'esecutivo europeo spiega che "dopo l'avvio formale del procedimento, la Commissione continuerà a raccogliere prove, ad esempio inviando ulteriori richieste di informazioni, conducendo colloqui o ispezioni. L'avvio di un procedimento formale autorizza la Commissione ad adottare ulteriori misure di esecuzione, quali misure provvisorie e decisioni di non conformità. La Commissione ha inoltre la facoltà di accettare qualsiasi impegno assunto da X per porre rimedio alle questioni oggetto del procedimento. La Dsa non fissa alcun termine legale per la conclusione del procedimento formale. La durata di un'indagine approfondita dipende da una serie di fattori, tra cui la complessità del caso, la misura in cui l'azienda interessata collabora con la Commissione e l'esercizio dei diritti di difesa".



