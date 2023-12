Israele, da Hamas un video terroristico criminale

(V. 'Hamas pubblica un nuovo video... ' delle 18.50) ''Il video divulgato oggi da Hamas e' un video terroristico criminale'': lo ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari. ''Esso testimonia la crudelta' di Hamas nei confronti di civili molto anziani, innocenti, che necessitano cure. Il mondo deve prodigarsi per far pervenire medicine e accertarsi della salute degli ostaggi''. Rivolgendosi ai tre israeliani del video, Hagari ha aggiunto: ''Haim, Yoram, Amiram, spero che siate in ascolto. Sappiate che facciamo tutto il possibile per portarvi indietro sani e salvi. Parte dei vostri congiunti sono gia' a casa. Non ci daremo pace - ha concluso - fino a quanto tornerete anche voi''.



