Austin a Israele, bisogna occuparsi degli aiuti umanitari

Il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin, ha fatto presente, nei suoi incontri, ad Israele che per raggiungere i propri obiettivi nella guerra contro Hamas deve anche tenere presente le questioni umanitarie. ''Occorre occuparsi delle necessità più urgenti. Dobbiamo far sì che quantità maggior di aiuti umanitari siano inoltrate ai 2 milioni di sfollati a Gaza''. ''Questi aiuti - ha aggiunto - devono essere distribuiti in una maniera migliore''. Austin ha quindi espresso apprezzamento per nuove misure adottate negli ultimi giorni dal governo israeliano: un riferimento all'apertura del valico israeliano di Kerem Shalom.



