Salvini, la Lega sul Mes? Vediamo quando si vota

"Continuo a ritenere che deciderà il Parlamento. Non ho cambiato idea". Così il vicepremier e segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto a una domanda sulla ratifica del Mes, in un punto stampa ad Atreju. "Vediamo quando si vota, ho espresso la mia idea: che un pensionato, un precario eventualmente debba pagare per salvare un banca tedesca non mi sembra il centro della nostra attenzione e politica", ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture. Cosa farà la Lega quando si arriverà al voto? "Vediamo quando si vota", ha replicato Salvini.



