"Se chi prendeva il reddito di cittadinanza per lavorare in nero quando avrebbe potuto farlo mi detesta, poco importa. Non intendo comprare il consenso della gente. Quello è un privilegio che lascio ad altre forze politiche". Così la premier e leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, riferendosi alla sospensione el reddito di cittadinza durante il suo intervento di chiusura dal palco di Atreju.E ha aggiunto: "Lo rifarei mille volte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA