'Civili assaltano camion di aiuti umanitari verso Gaza'

Un camion carico di aiuti attraversa la città di Rafah in direzione di Gaza, mentre centinaia di civili lo assaltano per ottenere il necessario per sopravvivere.

Sono queste le immagini che si vedono in un video diffuso dall'Associated press e pubblicato dalla Bbc. Il veicolo continua la sua corsa mentre persone salgono a bordo o con un bastone provano a far cadere i pacchi. Una volta per terra, gli aiuti umanitari vengono assaltati da un gran numero di persone che cerca di prenderne il più possibile.



