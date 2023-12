Confindustria: 'Stagnazione, Pil quarto trimestre è quasi fermo"

"L'inflazione è rientrata, ma l'economia è debole.

Ancora in difficoltà industria e servizi", "con qualche luce" per l'industria. E' l'analisi del Centro studi di Confindustria con la nota mensile 'congiuntura flash'. E' una "fase di stagnazione", avvertono gli economisti di via dell'Astronomia.

"Nel quarto trimestre il Pil italiano è stimato quasi fermo", e "sia i servizi che l'industria restano deboli. Il rientro dell'inflazione aiuta, ma i tassi di interesse resteranno ai massimi ancora per alcuni mesi e il credito è troppo caro".

Scambi mondiali e export italiano "mancano di vero slancio".

Pesa il costo di gas e di petrolio.



