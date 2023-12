Archiviata l'accusa di molestie sessuali per Warren Beatty

Un tribunale della California ha archiviato per vizi procedurali una denuncia che accusava l'attore americano Warren Beatty di aver aggredito sessualmente un'adolescente durante le riprese di un film nel 1973.

Kristina Charlotte Hirsch ha presentato una denuncia nel 2022, dichiarando di aver incontrato l'attore quando aveva 14 o 15 anni e che Beatty, allora 35 anni, aveva "sfruttato la sua posizione e il suo status di star di Hollywood per forzare un contatto sessuale in diverse occasioni", inclusi "rapporti sessuali".



