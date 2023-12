Giorgetti, 'scarse le possibilità di chiudere sul Patto'

Sul Patto di stabilità "le negoziazioni sono andate avanti" ma le possibilità che si arrivi ad un accordo la settimana prossima sono "scarse": lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti ad Atreju. "Non ho niente contro le videoconferenze" ma "anche no" a chiudere in video un accordo "che condiziona l'Italia per i prossimi anni.

Quindi un Ecofin in presenza è più opportuno". Il negoziato "secondo me andrà avanti finché ci saranno condizioni anche politicamente diverse", ha aggiunto.



