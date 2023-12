Domina la hit parade Sfera Ebbasta, Renato Zero debutta secondo

Sfera Ebbasta con il suo X2VR sale di un gradino e si riprende lo scettro della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Il rapper 31enne di Cinisello Balsamo è anche al secondo posto nella top 10 dei vinili e al terzo, quarto, nono e decimo di quella dei singoli.

In seconda posizione debutta con Autoritratto - il suo 33/o album in studio con 13 canzoni inedite - Renato Zero che sarà impegnato in un nuovo tour da marzo 2024. Scivola terzo Massimo Pericolo che con il nuovo album Le Cose cambiano la scorsa settimana aveva spodestato proprio Sfera Ebbasta. Il rapper rimane in testa tra i singoli più venduti con Moneylove in collaborazione con Emis Killa.

Esordisce in quarta piazza Motivation 4 The Streetz, frutto della collaborazione tra Artie 5ive & Rondodasosa, un progetto di 17 tracce in cui sono presenti le collaborazioni di Capo Plaza, Rose Villain, Achille Lauro, Rasty Kilo, Tony Effe e Bello Figo. Scende dal terzo al quinto posto Tedua con la Divina Commedia (tour edition Inferno) da 28 settimane in classifica.

Sale di una posizione, sesto, Michael Bublè rientrato in top ten con il classico natalizio Christmas.

Settimo (e quarto tra i vinili) Relax di Calcutta mentre all'ottavo posto c'è Cvlt di Salmo & Noyz Narcos che svetta in testa tra i vinili.

Debutta in nona piazza Intimate - Recordings at Abbey Road Studios, la raccolta di 16 classici e due inediti di Elisa, suonata dal vivo negli storici studi londinesi e con gli arrangiamenti di Dardust. Chiude decimo Il Coraggio dei Bambini-Atto II di Geolier, da 49 settimane in classifica e annunciato tra gli artisti in gara al festival di Sanremo.





