La Borsa di Tokyo inizia l'ultima seduta della settimana in rialzo, in scia all'aggiornamento del record a Wall Street e malgrado l'apprezzamento dello yen sulle principali valute.

In apertura l'indice di riferimento Nikkei segna un progresso dello 0,27% a quota 32.774,56, con un aumento di 88 punti. Sul mercato dei cambi lo yen si mantiene sui massimi in quattro mesi sul dollaro a 142,30 e a 156,40 sull'euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA