Al via sciopero dei mezzi pubblici di 4 ore, dalle 9 alle 13

Al via lo sciopero indetto dai sindacati di base del trasporto pubblico: i mezzi si fermeranno per quattro ore dalle 9 alle 13 dopo l'ordinanza del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che ha ridotto lo sciopero inizialmente di 24 ore. Nelle grandi città, oltre all'astensione, i sindacati hanno minacciato il ricorso ai 'bus lumaca', ossia mezzi in strada guidati a rilento per tutto il giorno. I sindacati di base, inoltre avevano fatto un ricorso d'urgenza al Tar del Lazio contro l'ordinanza ma il Tribunale amministrativo lo ha respinto, rimandando "la trattazione del tema al 10 gennaio".



