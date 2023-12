Tv, allagato il primo tunnel a nord di Gaza con acqua marina

Le forze armate israeliane hanno compiuto un primo tentativo di allagare con acqua prelevata dal mare un tunnel militare di Hamas nel settore nord della striscia di Gaza. Lo ha reso noto la televisione pubblica Kan secondo cui questo tentativo è stati coronato da successo.

Per realizzare questo progetto, ha precisato la emittente, Israele ha montato grandi pompe nel settore nord della Striscia.

''Operiamo in modi svariati sotto al livello terrestre'' ha affermato il portavoce militare Daniel Hagari, in risposta ad una domanda. ''I terroristi devono sapere che non saranno protetti nemmeno nei tunnel''.



