Tajani, 'Draghi può fare tutto ma prematuro indicarlo in Ue'

"Credo che non si debba tirare Draghi per la giacca. Draghi è un personaggio di grande spessore, è stato un eccellente presidente della Bce, è stato presidente del Consiglio, sostenuto anche dal mio partito.

Draghi può fare qualsiasi cosa, ma mi pare prematuro indicarlo e metterlo in contrasto con altri". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un punto stampa a margine del pre-vertice del Ppe a Bruxelles.

"Conoscendo Draghi non credo che voglia entrare a gamba tesa in una competizione", ha osservato Tajani, evidenziando che "l'Italia farà le sue scelte e guiderà il proprio commissario".



