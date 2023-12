Lo spread tra Btp e Bund apre in calo dopo la Fed e la prospettiva di tre tagli dei tassi nel 2024. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende a 170 punti, rispetto ai 175 della chiusura di ieri.

In forte calo il rendimento del decennale italiano che registra una flessione di 14 punti base al 3,77 per cento.





