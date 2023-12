Nel 2023 ripartono a due cifre i ricavi dei giganti del web

Nei primi nove mesi del 2023 i maggiori operatori mondiali del WebSoft invertono la rotta rispetto allo scorso anno. Il loro fatturato aggregato cresce del 10,6% sullo stesso periodo del 2022.

Secondo l'ultima analisti del settore realizzato dall'ufficio centro studi di Mediobanca, le performance migliori sono registrate dai servizi innovativi per la mobilità, come ride-hailing e sharing mobility (+23,8%), dalle attività di vendita di viaggi online (+20,4%) e dalle prestazioni di consegna a domicilio (+19,3%), settore che sta vivendo un significativo consolidamento. Nonostante l'incremento del giro d'affari abbia accomunato tutti i settori, i comparti con maggiore incidenza sul fatturato rimangono l'e-commerce (31%), la pubblicità (23%) e il cloud (16%).

Sempre nei primi nove mesi del 2023 i giganti del WebSoft vedono un solido miglioramento dei propri margini: la redditività operativa cresce del 31,5% sui primi nove mesi 2022, mentre gli utili netti accelerano del 46,4% raggiungendo livelli record: ogni operatore ha mediamente prodotto un profitto netto giornaliero di oltre 30 milioni rispetto ai 21 milioni del 2022 e ai 27 milioni del 2021.

A livello di singoli gruppi, nei primi nove mesi si registra l'impennata dei ricavi della cinese Pdd (PinDuoDuo e Temu) a +75%, seguita a distanza dalla connazionale Didi (+31,2%) e dalla statunitense Booking (+27,1%). Per quanto riguarda la redditività industriale, nei primi nove mesi del 2023, Microsoft guida la classifica per ebit margin (44,4%), davanti a Oracle (43,7%), Adobe (34,2%), Meta (32,0%) e Booking (31,5%), a fronte di un valore medio del settore che si attesta al 18,4%.



