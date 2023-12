Fenomeno Cortellesi, batte Barbie negli ingressi in sala

Fenomeno Cortellesi. C'è ancora domani, il film evento dell'anno, supera come ingressi in sala anche Barbie, raggiungendo quota 4.395.868 (per un incasso di incasso 29.976.654 euro), stando ai dati Cinetel. Il film di Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling, che ha appena rastrellato nove candidature ai Golden Globe, ha ottenuto finora 4.389.568 ingressi (incasso totale 32.118.359 euro).

A netta distanza Oppenheimer, biografia sul padre della bomba atomica firmata Christopher Nolan, con 3.746.365 ingressi in sala (incasso 27.978.795 euro).



