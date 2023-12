Borsa: l'Europa apre tonica dopo la Fed, attesa per la Bce

Avvio tonico per le Borse europee dopo la decisione della Fed di lasciare i tassi invariati e la prospettiva di tre tagli nel 2024. L'attenzione si concentra ora sulla Bce e sulla Bank of England le cui mosse sono attese in giornata. I rendimenti dei titoli di stato sono in netto calo con gli investitori che scommettono su una riduzione dei tassi di 157 punti base da parte della Bce nel 2024.

Apertura in rialzo per Londra e Parigi (+1,27%) e Francoforte (+1,09%).



